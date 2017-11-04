FETÖ’nün Aydın il sorumlusu kaçarken yakalandı

Şüphelilerin yapılan üst ve araç aramalarında; 5 adet Sahte kimlik ile yüksek miktarda dolar ve euro ele geçirildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından verilen talimat doğrultusunda, Marmaris KOM Grup Amirliğinde gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kimlik araştırmasında, 3 ayrı ilde mahkemelerce terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmaktan arandıkları, ByLock kullandıkları, çeşitli devlet memurluklarından daha önce İhraç edildikleri, ayrıca gözaltına alınan şüpheliler içinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde Aydın il sorumlusu A.K. ve eşi E.K.’nin de olduğu tespit edildi. Ayrıca yakalananlar arasında Erzurum ilinin üst düzey örgüt yöneticisi olduğu öğrenilen Ü.Ü.nün de aralarında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Doktor, emekli öğretmen, ev hanımı, müftü bulunurken, M.E.K., E.K., E.K., E.Ş., N.Ş., A.K., A.K., Ü.Ü. ve Y.K isimli FETÖ/PDY terör örgütü üyesi ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Örgüt üyelerini yurtdışına kaçırmak için kurulan organizasyonun deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bekir Tosun