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FETÖ’nün Aydın’daki çatı yapılanması davasında tahliye olan 14 sanıktan 7’si tutuklandı

Aydın’da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aralarında birçok ünlü iş adamı ve bürokratın da bulunduğu 64 sanıklı çatı yapılanması davasında verilen ara tahliye olan 14 sanıktan 7’si yeniden tutuklandı.

FETÖnün Aydındaki çatı yapılanması davasında tahliye olan 14 sanıktan 7si tutuklandı

19 Ağustos 2017 19:09

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamesi kabul edilen örgütün Aydın’daki çatı yapılanmasına ilişkin 37’si tutuklu 64 sanıklı davanın ilk duruşması sonunda verilen ara kararla itirafçı olan ve Etkin Pişmanlık Yasasından yararlanan iş adamları Mustafa A. ve Abdülkerim T. ile tutuklu kaldıkları süre, mevcut delil ve sağlık durumları değerlendirilen sanıklar Adnan A., Arif K., Avni K., Aysun K., Haluk A., İbrahim Hilmi M., Mahir K., Mehmet B., Mehmet Y., Ömer Faruk T., Recep B. ve Salih Y.’nin tahliyesine, diğer 23 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye olan 14 sanıktan 7’si için mahkemeye itirazda bulundu. İtiraz üzerine tahliye olan ve haklarında gözaltı kararı verilen işadamları Mustafa A., Abdulkerim T., Avni K., Mahir K., Arif K., Haluk A. ve doktor Recep B. bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemenin tekrar tutuklanmalarına karar verdiği 7 sanık 8 gün sonra yeniden cezaevine konuldu. 

Mehmet Barlas

Etiketler: aydın, fetö, PDY


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