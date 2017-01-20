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FETÖ’nün Başbakanlık imamı hakkında yakalama kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Başbakanlık imamı N.E. ile eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖnün Başbakanlık imamı hakkında yakalama kararı

20 Ocak 2017 14:39

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mülki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Başbakanlık imamı tespit edildi. Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışan Ahmet kod adlı N.E. ile eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başbakanlık imamı olduğu ileri sürülen N.E’nin çocuğunu okuldan alarak bir süre önce kayıplara karıştığı iddia edildi.

16 KAYMAKAMA GÖZALTI KARARI
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 100 ve 101. dönem kaymakamlar ile 102. dönem kaymakam adaylarına yönelik yürütülen soruşturmanın 99. dönem kaymakamlarına yönelik olarak derinleştirilmesi üzerine 16 kaymakama gözaltı kararı verildi, operasyon üst düzey bürokrata kadar uzandı.
Bu süreçte önemli soruşturmalara imza atan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar’ın HSYK kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanması dikkat çekti.
Öte yandan, eski Beytüşşebap Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe ve eşi Zeynep Güntepe’nin ise polis merkezinde sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Nurhan İçmez
 


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