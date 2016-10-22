MİT'in teknik ekibinin FETÖ'cülerin şifreli haberleşme ağı 'ByLock ve Eagle' programlarını kırmayı başarmasının ardından ByLock kullanıcılarına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. ByLock kullanıcılarına yönelik operasyonlar Türkiye’nin dört bir yanında sürerken ikinci el telefon piyasası da bu gelişmelerden etkilendi. Vatandaşlar ikinci el cep telefonuna yaklaşmaya korkarken, uzmanlar ve telefon satıcıları ise ikinci el telefon alım ve satım işlemlerini resmi belgeye dökmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.

Mutlaka kayıt altına alınmalı

Uzun yıllardan beri ikinci el telefon işleriyle ilgilenen Adem Ören, vatandaşların ikinci el telefon alıp satarken mutlaka kayıt altına alması gerektiğini vurguladı. Adem Ören, “Son dönemler ByLock konusunun sürekli gündemde olduğunu takip ediyoruz. Bizler bu konuda özellikle kimden aldığımızın kayıt altına geçmesine büyük önem veriyoruz. Bu bize düşen yasal bir zorunluluktur. ByLock’un gündeme gelmesinden sonra ikinci el telefon satışlarında biraz düşüş oldu. Vatandaşlar ikinci el telefon alırken çekiniyor çünkü bu durumda suçsuz da olsa bu mağduriyetini kanıtlaması biraz zaman alacağı için sıfır cihazlara yönelmeye başladılar. Vatandaşlar bildikleri yerden resmi evrakla telefon aldığı sürece bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum” dedi.

"Bilmediğiniz yerden telefon almayın"

Savaş Büyüköz, ikinci el telefon alırken hangi telefonda hangi uygulamanın yüklü olduğunu tespit edemediklerini belirterek, “Cep telefonu alırken satıcının ByLock uygulaması olup olmadığını biz bilemediğimiz için alırken biraz tedirgin oluyoruz. Biz telefon alırken özellikle aldığımız kişilerin tanıdık olmasına özen gösteriyoruz. Tanımadığımız ve bilmediğimiz insanlardan ikinci el telefon almıyoruz. Bu nedenle alan da satan da tanıdık almasına özen göstermeli ve mutlaka kayıt altına alınmalı” ifadelerini kullandı.

Vatandaş artık temkinli davranıyor

Aykut Hacıoğlu da gündemi takip ettiğini ve ByLock’tan dolayı zaman zaman vatandaşların sorun yaşadığını aktararak, “ByLock’tan dolayı sıkıntı olduğunu duyuyoruz. Ben ikinci el telefon kullanmıyorum, diğer vatandaşlara da tavsiye etmiyorum. Bilmeyen arkadaşları uyarıyoruz” dedi.

Faturasız ikinci el telefon kullanmadığını söyleyen Rıdvan Uzunöz, “İkinci el telefon pek tercih etmiyorum. Aldığım zaman faturalı olmasına özellikle dikkat ediyorum. FETÖ’cülerin kullandığı ByLock uygulamalı telefonların piyasaya girdiğini düşündüğümüz için ikinci el telefon almıyorum. Bu telefonların piyasada alınmasını da satılmasını da istemiyoruz. Sıfır telefon aldığımız zaman bu tür sorunlar tamamen ortadan kalkacağı için artık ikinci elden ziyade sıfır telefon kullanmaya özen gösteriyorum” diye konuştu.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek

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