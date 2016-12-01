Hakimlik, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde itiraflarda bulunduğu ve örgüt ile bağlantısını kestiğine dair ifadelerde bulunan bir şüphelinin 50 Bin TL kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarından Marmara Bölgesi "emniyet imamı" olduğu belirtilen "Hüseyin" kod adlı şüpheli Hasan Demir ile polisleri örgüte kazandırdığı iddia edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, ifadesini aldığı 7 şüpheliyi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, gözaltına alınan şüpheli Hasan Demir’in ‘Hüseyin’ kod adı ile Marmara Emniyet İmamı olarak bu terör örgütü içerisinde aktif rol aldığı belirtilerek, şüphelinin “Marmara Bölgesi’nde bulunan Arnavutköy, Karabük, Bilecik ve İstanbul Şükrü Balcı Pomem okullarında eğitim gören polis öğrencilerini bu hain yapıya dahil etmek amacıyla sohbetler adı altında terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen’in kaset ve CD’lerinin izletildiği ve bu örgüte üye kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunduğu” anlatıldı.

Kararda, şüphelilerin, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı olan Bylock’u kullandıkları kaydedilerek “Diğer şüpheli Yunus Emre Akça ve Uğur Yılmaz’ın kırmızı, Samet Öztürk’ün turuncu renkli Bylock kullandıkları, kırmızı renkli kullanıcıların aktif kullanıcılar oldukları” anlatıldı.

Polis okulu öğrencilerine örgüt evlerinde terör propagandası

Şüpheli M.A.’nın ifade vererek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtilen kararda, “ M.A’nın savunmasında kendisine kod isim verildiği, açık hat ve telefon verilerek polis okulu öğrencilerine örgüte mensup evlerde terör propagandası yapıldığı, bu polis okulu öğrencilerinin iyi niyetinden faydalanılarak yavaş yavaş bu hain yapının empoze edildiği, bu şekilde örgüt mensuplarının yetiştirildiği, şüpheli Sinan Çolak’ın bu örgütün sohbetlerine katılarak örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, şüphelilerin üzerlerine atılı suç bakımından kuvvetli şüphe altında bulundukları kanaatine varılmıştır” denildi.

Delilleri karartabilirler

Kararda şüphelilerin serbest kalmaları halinde kaçacağı ihtimaline değinilerek, delil toplama işleminin halen devam etmesi nedeniyle delilleri karartacakları ve soruşturmaya konu eylemleri yeniden gerçekleştirebilecekleri yolunda kuvvetli şüphe uyandığı belirtildi. Hakimlik kararında, şüpheliler Yunus Emre Akça, Yakup Bübek, Uğur Yılmaz, Sinan Çolak, Samet Öztürk ve Hasan Demir’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmalarına hükmedildi.

Kefaletle serbest bırakıldı

Şüpheli M. A.’nın ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde itiraflarda bulunduğu ve örgüt ile bağlantısını kestiğine dair ifadelerde bulunması nedeniyle tutuklanması talebinin reddine karar verildi. Hakimlik, M.A. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın karakola giderek imza atma adli tedbiri uygularken, şüphelinin Maliye Veznesi’ne 50 Bin TL kefalet ödemesine karar verdi.

Başak Akbulut

İSTANBUL