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FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Tekirdağ’da FETÖ’nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

FETÖnün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

26 Nisan 2017 19:46

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanması için 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 26 kişiden 10’u gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 26 şüpheliden 9’unun ise daha önceki soruşturmalar neticesinde tutuklu olduğu diğer 7 şüphelinin ise yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

Etiketler: fetö, gözaltı, tekirdağ


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