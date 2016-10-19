Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sabah Samsun ve Amasya'da 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İddiaya göre, FETÖ'nün Samsun bölge sorumlusunun sekreteri olan ve kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nde İngilizce öğretmeni olduğu öğrenilen İ.S. (38), örgütün emniyet yapılanmasında grup abisi olan ve açığa alınan 3. sınıf Emniyet Müdürü C.T. (44) ve örgütün emniyet grubu imamı olan öğretmen F.Ö. (39) Samsun'da, yine örgütün grup abisi olan ve 19 Mayıs ilçesinde doktor olduğu öğrenilen E.A. (40) ise Amasya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay

SAMSUN