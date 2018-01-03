FETÖ’nün finansal yapılanmasına ilişkin dava

Örgüt adına faaliyette bulundukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 7'si tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianame okundu.

Sanıkların, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "finans yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Vedat Bayraktar

