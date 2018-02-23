FETÖ’nün firari okul müdürü yakalandı



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında soruşturma açılan ve 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ulaş İnönü, Ankara ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyon sonrasında Ankara’da yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ulaş İnönü Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesinin ardından bugün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

19 aydır aranıyordu yakalandı

FETÖ firarisi Ulaş İnönü Nevşehir’de FETÖ’nün Okulu olan Lara Koleji’nin müdürlüğü görevinde bulunurken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firar etmiş ve 19 aydır polis tarafından her yerde aranıyordu.

Coşkun Sağlamdin

