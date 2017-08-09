FETÖ'nün paraları yastıktan çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Ege Bölgesi'nde yeni yapılanmaya gittiği bilgisine ulaşılmıştı. İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de sözde "Altın Şehir" eyalet yapılanmasına gittiği ve Şubat ayından bu yana faaliyette bulundukları iddia edilen 131 şüpheliden 117'sini gözaltına almıştı. Örgütün deşifre olmasının ardından örgütün Ege Bölgesi'ndeki faaliyetlerini organize ettiği iddia edilen H.K.(41) ve eşi M.K.'nın adresine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda H.K. ve M.K. için düzenlenen sahte pasaport ile örgütün yeni yapılanmasını deşifre edecek çok sayıda dijital malzeme ele geçirilirken, H.K.'nın üzerinde 10'a yakın cep telefonu bulundu.

Yastıklarda paralar çıktı

Öte yandan, şüpheli H.K.'nın üzerinde ve iki farklı adresinde yapılan aramalarda 448 bin 468 ABD Doları, 16 bin 516 lira, 765 Euro ile bir miktar Suudi Arabistan Riyali bulunurken, H.K'nın bir evinde yastığın içerisine tülbende sarılıp gizlenmiş halde 442 bin 15 ABD Doları bulundu. Operasyonda gözaltına alınan E.U., B.G. VE M.E.'nin evlerinde yapılan aramalarda ise FETÖ'den tutuklanan zanlılara ulaştırılmak üzere toplandığı iddia edilen 4 bin 365 TL ele geçirildiği öğrenildi.

Yeni yapılanmanın deşifre olmasının ardından H.K., eşi ve 12 yaşındaki çocuğuyla kaçma hazırlığı yaptığı, tanınmamak için sakallarını uzattığı iddia edildi. FETÖ'nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarında görev yaptığı tespit edilen H.K.'nın ve eşi M.K.'nın emniyetteki sorgusu devam ederken bağlantılarının istihbara birimleri tarafından incelendiği belirtildi. Ramazan ayında yoğun faaliyette bulundukları öne sürülen örgüt üylerinin "iftar yemeği organizasyonu", "mağdur zarfı", "himmet" adı altında para topladıkları, bu paraları tutuklu örgüt mensuplarının yakınlarına ulaştırdıkları, ayrıca poşetlerle gıda yardımı götürdükleri tespit edildi. Cezaevindeki FETÖ sanıklarının dışarıdaki yakınları ile de irtibat kuran bazı zanlıların, bu görüşmelere "röportaj" adı altında gittikleri, görüşmeleri sosyal medya aracılığıyla algı oluşturmak amacıyla yaymayı planladıkları da öne sürüldü.

Halil İbrahim Karabıyık

