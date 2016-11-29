Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Samsun’da jandarmanın imamı olduğu iddia edilen ve daha önce kapatılan Sakarya Dershanesinde kimya öğretmeni olduğu öğrenilen C.A.Y.’yı (33) 9 gün önce gözaltına almıştı. FETÖ’nün jandarma imamı olduğu ileri sürülen kimya öğretmeninin kırmızı BayLock kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca, C.A.Y.’nin jandarma personeline ByLock yüklediği, yine kendilerine bağlı rütbeli personelle örgütün himmet paralarını topladığı ve 15 Temmuz sonrası yine kendilerine bağlı askeri personel ile toplantı yapıp, "Bunlar gelip geçici, bunların hesabını soracağız" dediği ileri sürüldü.

TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan C.A.Y., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.A.Y., "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.