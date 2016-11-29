Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ’nün Samsun jandarma imamı tutuklandı

FETÖ’nün Samsun jandarma imamı tutuklandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Samsun jandarma imamı olduğu iddia edilen kimya öğretmeni, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FETÖnün Samsun jandarma imamı tutuklandı

29 Kasım 2016 22:15

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Samsun’da jandarmanın imamı olduğu iddia edilen ve daha önce kapatılan Sakarya Dershanesinde kimya öğretmeni olduğu öğrenilen C.A.Y.’yı (33) 9 gün önce gözaltına almıştı. FETÖ’nün jandarma imamı olduğu ileri sürülen kimya öğretmeninin kırmızı BayLock kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca, C.A.Y.’nin jandarma personeline ByLock yüklediği, yine kendilerine bağlı rütbeli personelle örgütün himmet paralarını topladığı ve 15 Temmuz sonrası yine kendilerine bağlı askeri personel ile toplantı yapıp, "Bunlar gelip geçici, bunların hesabını soracağız" dediği ileri sürüldü.

TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan C.A.Y., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.A.Y., "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Etiketler: fetö, jandarma imamı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç