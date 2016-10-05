15 temmuz darbe girişimi sonrası Akıncı üssünde 80 pilot ve 90 pilot adayı gözaltına alınarak sorgulanmıştı. Zanlıların örgüte yönelik itiraflarda bulunduğu sorguda örgütün dış bağlantıları ile ilgili önemli bilgilere ulaşılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o itiraflar kapsamında örgütün TSK, MİT ve Hava Kuvvetleri imamlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı tarafından soruşturma kapsamında 31 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Haklarında gözaltı karı olan 101 kişiden 56'sı gözaltına alındı.



