FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 63 asker tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına yönelik 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 87 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkta verdikleri ifadede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 10 şüpheli serbest bırakılırken, 77 şüpheli ise tutuklanması istemi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 63'ü tutuklandı. Nöbetçi hakimlik 3 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken, 12 şüphelinin ise mahkemede etkin pişmanlıktan yararlandıkları ve bu nedenle serbest bırakıldıkları öğrenildi. Soruşturma kapsamında 16 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

