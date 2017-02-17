FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin, aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu, 45 akademisyenin yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde Pazartesi günü görülmeye başlanan duruşmada 12 tutuklu ve 28 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Sanık ifadeleri ve avukat beyanlarının ardından ara kararı oluşturan mahkeme heyeti, sanıklar Ferah Armutçu, Hasan Fehmi Erol, Metin Halaç, Lütfi İlhan Yargıç, Savaş Açıkkaya ve Vedat Demir’in tutuklu kaldıkları süre ile suç vasfının ve hukuki durumlarının değişme ihtimalini gözeterek tahliyelerine hükmetti. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme heyeti, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklardan soruşturma aşamasına ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesine ilişkin adli bilişim işlemlerinin sonuçlarının sorulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar veren mahkeme, "Bylock" kullandığı tespit edilen sanıkların bu programı hangi tarihte yükledikleri ve hangi aralıklarda kullandığının tespiti için ilgili kurumlara yazı yazılmasına hükmetti.

Bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını kararlaştıran mahkeme, bazı sanıkların Bank Asya'daki hesap hareketlerinin incelenmesi için bilirkişiden rapor alınmasına hükmederken, duruşma ise ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 45 akademisyenin 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor. Başsavcılık tarafından akademisyenlere yönelik hazırlanan ilk FETÖ iddianamesinde, bazı sanıkların FETÖ mensuplarının haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilirken, kapatılan Bank Asya'da hesaplarının da bulunduğu bilgisine yer veriliyor.

Başak Akbulut

