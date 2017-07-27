FETÖ'nün yeni yapılanması 'Gaybubet Evlerine' operasyon: 25 gözaltı

Operasyon sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olmak üzere Ağrı, Ankara, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Hatay ve Trabzon illerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’nin yeni yapılanmasına yönelik 36 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, operasyon kapsamında FETÖ/PDY’nin yeni yapılanmasında Gaygubet ismini verdiği örgüt evlerine de baskınlar yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda yeni yapılanmayı oluşturan ve yapılanmayı sürdüren, Aksaray’a yeni il imamı olarak görevlendirilen Atlıhan Y. ve aralarında eski Aksaray İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Adem D.'nin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. 11 kişi ise firari olarak aranıyor.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yasin Can