Hem lider oldu hem de üst tura çıktı

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol çaprazdan Hasan Ali Kaldırım’ın ortasında arka direkte topla buluşan Alper’in şutunda top auta çıktı.

15. dakikada sağ kanattan Kuyt’ın ortasında ön direkte Toornstra’nın kafa vuruşunda Volkan Demirel köşeden topu çıkardı.

22. dakikada sağ kanattan Şener’in ortasında ceza sahası içinde Alper’in kafayla yükseklik kazandırdığı topu Karsdorp kafayla kalecisine vermek isterken, araya giren Sow, rövaşata ile topu ağlara yolladı. 0-1

25. dakikada sağ kanattan Lens’in köşe atışında altıpas önünde Kjaer’in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

45. dakikada ceza yayı üzerinde tdopla buluşan Vilhena’nın şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

62. dakikada Jorgensen’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kuyt’ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakikada Vilhena’nın sağ kanattan ortasında ön direkte Kuyt’ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

90. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Kjaer’in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Stat: De Kuip

Hakemler: David Borbalan xx, Roberto Alonso xx, Raul Cabanero xx

Feyenoord: Jones xx, Karsdorp xx, Botteghin xx, Van der Heikden xx, Nelom xx, El Ahmadi xx, Vilhena xx (Kramer dk. 76 x), Toornstra xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 46 xx), Kuyt xx, Elia xx, Jorgensen xx

Yedekler: Par Hansson, Dammers, Nieuwkoop, Tapia, Berghuis

Teknik Direktör: Van Bronckhorst

Fenerbahçe: Volkan xxx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Josef de Souza xx, Mehmet xx (Neustadter dk. 90 ?), Alper xx, Sow xxx, Lens xx (Volkan Şen dk. 70 x), Robin van Persie x (Emenike dk. 76 x)

Yedekler: Ribeiro, İsmail Köybaşı, Van der Wiel, Ozan Tufan

Teknik Direktör: Dirk Advocaat

Gol: Sow (dk. 22) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Kuyt (Feyenoord), Josef de Souza, Volkan Demirel, Skrtel (Fenerbahçe)

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