Advocaat'tan büyük iddia

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, büyük bir iddiada bulunarak, Manchester United'ın Zorya'ya kaybedeceğini ve bir üst tura Feyenoord ile birlikte çıkacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ve oyunculardan Lens, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın deplasmanda Feyenoord ile oynayacakları maç öncesi De Kuip Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Lens: "Kaç dakika oynayacağımı bilmiyorum ama ben hazırım"

Toplantıda ilk sözü alan sarı-lacivertli futbolcu Lens, rakipleri karşısında yenilmemeleri gerektiğini belirterek, "Feyenoord'un yapması gerek ise iki farklı kazanmak. Güzel bir karşılaşma olacak. Kaç dakika oynayacağımı bilmiyorum ama ben hazırım. Ne kadar süre alacağıma hoca karar verecek. Fenerbahçe'de kalitemi gösterdim, ben mutluyum, Fenerbahçe taraftarı da mutlu. Umarım sezon sonuna kadar bu şekilde devam edebilirim. Hocanın Hollandalı olması bir şey değiştirmiyor, ben kendi performansıma bakıyorum. Fenerbahçe'ye geldiğim günden bu yana iyi performans sergilediğimi düşünüyorum" dedi.

FEYENOORD FENERBAHÇE UEFA MAÇI

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Advocaat: "Hiçbir oyuncuyu saklamayacağım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Feyenoord maçında herhangi bir oyuncuyu sakatlıktan korumak için saklamayacağını da belirterek, "Hala gelişmeliyiz, geldiğimizde problemimiz oyuncuları tanımıyorduk. Şu anda birbirimizi tanıyoruz. Hala takımımızın içerisinde bazı pozisyonları değiştirmeliyiz. Son 8-9 maçta çok iyi performans gösterdik ancak bu performansı sürdürebilmeliyiz" diye konuştu.

"Fiziksel olarak hala toparlanmaya çalışıyoruz"

Bir basın mensubunun, kendisi geldikten sonra oyuncuların fizik durumunun iyi duruma geldiğiyle ilgili bir soruya Hollandalı çalıştırıcı, "Buraya ilk geldiğimiz zaman futbolcularımız bile fiziksel olarak iyi durumda olmadıklarını ifade etti. Bundan dolayı da yeni bir hocanın gelmesi gerekti. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana fiziksel olarak toparlanmak için çalıştık, hala da çalışıyoruz. Çok zorlu maçlar oynadık ve fiziksel olarak da iyi durumdaydız. Türkiye'de çok maç oynuyoruz, çok seyahat ediyoruz. Her hafta 3 maça çıkmak zorundayız, bu da işleri zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Bence Manchester United, yarın Ukrayna'da Zorya'ya kaybedecek"

Hollandalı Teknik adam sözlerini söyle tamamladı:

“Grupta 10 puandayız ve mücadelemize devam etmeliyiz. Normal şartlarda bu puanda son tura yükselirsiniz. Yarın akşam oynamak isteyen iki takım mücadelesi olacak. Bence M. United yarın Ukrayna’da kaybedecek ve Feyenoord ile Fenerbahçe gruptan çıkacak. Her hoca sahaya kazanmak için çıkar. Biz sahaya her zaman kazanmak için çıkarız. Yarın sahada çok güçlü bir takımla olacağız. İki takım da iyi ve bu işler yüzde ile gösterilemez. Takımıma çok güveniyorum ve bunu takımıma gösterdiğimi zannediyorum. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Burada olmak güzel. Fenerbahçe şu anda çok iyi. Umarım bu dönemde ciddi sakatlıklar yaşanmaz. Van Persie büyük mutlulukla oynuyor. Bu kaliteyi avantajımıza kullanmamız.”

Kuyt: "En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un çıkması olur"

Feyenoord'un tecrübeli futbolcusu Dirk Kuyt, kendisi için en güzelinin Fenerbahçe ve Feyenoord'un gruptan çıkması olduğunu olduğunu ancak bunun zor olduğunu söyledi.

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçtan önce De Kuip Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertli takıma karşı oynayacağı için mutlu olduğunu belirten Kuyt, "İstanbul'daki maç bizim için çok özeldi, yarın da çok özel bir maç oynayacağız. Fenerbahçe'de 3 yıl güzel günler geçirdim. Fenerbahçe karşısında tek seçeneğimiz var, kazanmak. Van Persie ve Lens çok formda, Lens'in bir sakatlığı var, bu üzücü. Sadece Hollandalılar değil, bütün takım formda. İstanbul'da çok iyi oynadılar ve sadece Manchester'a yenildiler. Üç yıl Fenerbahçe'de oynamama rağmen yenmek istiyorum" dedi.

Kuyt: "Herkes Fenerbahçe'ye olan sevgimi biliyor"

Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un aynı anda gruptan çıkması ama bu çok zor. Herkes, Fenerbahçe'ye olan sevgimi biliyorum. Fenerbahçe, Feyenoord'a yenilirse; kendilerine Türkiye'de kendilerine başarılar dilerim. Fenerbahçe'nin bazen Türkiye ligine daha fazla önem verdiğini biliyorum. Yarın büyük bir şansımız var. Son 3 maçta 12 gol attık, bu bizim için büyük güven verdi" diye konuştu.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 21:00

Maçın günü: 8 Aralık 2016

Stadyum: Rotterdam stadı

Maçın hakemi: David Fernandez Borbalan

Canlı Yayın: TRT 1 (Şifresiz)

Canlı anlatım: İha.com.tr

Fenerbahçe, Hollanda’da tur arayacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu maçında yarın Hollanda’da karşılaşacağı Feyenoord ile en kötü berabere kalması durumunda bir üst tura çıkan ekip olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. maçında yarın TSİ 21.00’de deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'nda geride kalan 5 haftada sarı-lacivertliler; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Hollanda ekibi ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Avrupa’da 214. maç

Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı maç ile Avrupa’daki 214. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 42 sezonda rakiplerini 79 kez mağlup ederken, 91 kez de yenildi. 43 kez ise rakipleriyle yenişemedi. Bu maçlarda Fenerbahçe, rakip fileleri 268. kez havalandırırken, kalesini 318 gole kapatmadı.

Avrupa Ligi’nde 47. sınav

Fenerbahçe, 2009 yılında UEFA Avrupa Ligi adıyla oynamaya başladığı bu turnuvada 46 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda 26 kez sahadan galip ayrılırken, 13 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bu maçlarında 67 gol atıp, kalesinde 41 gol gördü.

4. randevu

Fenerbahçe, Feyenoord ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 mücadelede Hollanda ekibi 2 kez, sarı-lacivertliler de 1 kez sahadan galip ayrıldı. İki ekip daha önce 2002-2003 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşmış, Hollandalılar evinde 1-0, deplasmanda da 2-0 kazanarak bir üst çıkmıştı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Ülker Stadymu’nda oynanan maçta Fenerbahçe 1-0 galip ayrıldı.

Feyenoord, kendi liginde lider

Eredivisie’da bu sezon başarılı günler geçiren Feyenoord, liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde geride kalan 15 haftada 11 kez rakiplerini mağlup eden Feyenoord, 1 kez yenilirken, 3 kez de berabere kaldı. Hollanda ekibi bu sonuçlarla 36 puan topladı.

Tur ihtimalleri

Fenerbahçe’nin tur atlayabilmesi için Feyenoord deplasmanından 1 puan alması yeterli olacak. Mağlup olması durumunda ise sonucu grubun diğer maçı belirleyecek. Diğer ihtimallere bakacak olursak, Manchester United, Zorya’yı mağlup eder, Fenerbahçe de Feyenoord’a mağlup olursa 3 takım 10 puan olacak. Bu durumda 3’lü averaj devreye girecek ve Zorya ile oynanan maçlar etki etmeyecek. Bu olasılıkta sarı-lacivertliler, Feyenoord'a 1-0 yenilse dahi grubu ikinci olarak tamamlayacak. Fakat Hollanda ekibine 2 farklı mağlup olması durumunda Avrupa arenasına veda edecek.