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FIBA U18'de Türkiye, Yunanistan’ı devirdi

Samsun’da başlayan FIBA U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan’ı 82-78 mağlup etti.

FIBA U18de Türkiye, Yunanistanı devirdi

16 Aralık 2016 23:21

Salon: İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu

Hakemler: Andris Aunkrogers xx, Milan Nedovic xx, Mykola Ambrosov xx
Türkiye: Ömer Al xxx 21, Yiğitcan Saybir xx 7, Bertan Bastan xxx 11, Görkem Doğan xx 3, Erkin Şenel xx 4, Berk Kar xxx 7, Alp Karahan xx 3, Ragıp Atar xxx 12, Oğuzhan Yarol xx 5, Ahmet Duran xxx 9
Başantrenör: Onur Çetin
Yunanistan: Michail Lountzis xx 18, Dimitrios Chatzikyriakidis x 5, Ioannis Agravanis xx 15, Vasileos Christidis xx 15, Dimitrios Moraitis xx 16, Andreas Skoufis x, Georgios Kalaitzakis x, Konstantinos Papadakis x 5, Dimitrios Kourepis x, Dionysios Tataris x 4, Efstathios Papadakis x
Başantrenör: Georgios Vlassopoulos
1. Periyot: 23-19 (Türkiye lehine)
Devre: 46-34 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 60-51 (Türkiye lehine) 

Gökhan İçkilli

Etiketler: FIBA U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası, Samsun, Türkiye, Yunanistan


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