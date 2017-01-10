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FIFA’dan devrim gibi karar

FIFA Konseyi, Dünya Kupası'nın 2026'dan itibaren 48 takımla oynanacağını açıkladı.

FIFAdan devrim gibi karar

10 Ocak 2017 12:47

FIFA Konseyi'nden yapılan açıklamada Dünya Kupası'nın 2026'dan itibaren 48 takımla oynanacağı duyuruldu. Halen 4 takımlı, 8 grup halinde 32 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın grup şekilenmesinde de değişikliğe gideceğini duyuran FIFA, 48 takımlı katılımın şu şekilde olacağını açıkladı: Elemeleri geçerek Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanan 48 takım, 3'er takımdan oluşan 16 grupta mücadele edecek. Grup maçlarının ve sonraki elemelerin nasıl olacağı hakkında toplantıdan sonra açıklama yapılacak.

Etiketler: fifa


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