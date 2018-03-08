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FIFA'dan Süper Lig devine transfer yasağı!

Aldığı başarısız saha sonuçlarının yanı sıra ekonomik sıkıntılarla da boğuşan Trabzonspor'a FIFA'dan transfer yasağı geldi. Ancak bordo-mavili kulübün FIFA ile görüşüp sorunu çözeceği ve yasağı kaldıracağı öğrenildi.

FIFAdan Süper Lig devine transfer yasağı!

08 Mart 2018 16:15

Bundan önceki dönemlerde yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Karadeniz ekibi, transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı. FIFA; Bero, Slovakya'nın Trencin kulübü ve Trabzonspor arasındaki hukuki süreçle ilgili kararını verdi.

FIFA, Bero'nun transferi için Trencin kulübüne zamanında yapılmayan ödemeden dolayı Trabzonspor'un 2018-19 sezonu yaz döneminde transfer yapmamasına karar verdiği yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdi. 

TFF'ye gelen yazı üzerine harekete geçen Trabzonspor'un, sorunu en kısa zamanda çözüp transfer yasağını kaldıracağı bildirildi.  

Gökmen Şahin
 

 

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