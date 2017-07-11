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Fikret Hakan hayatını kaybetti |Fikret Hakan kimdir?

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, Kartal'da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fikret Hakan hayatını kaybetti |Fikret Hakan kimdir?

11 Temmuz 2017 08:17

Fikret Hakan, 83 yaşında akciğer kanseri tedavisi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. 23 Nisan 1934 doğumlu Hakan'ın ölümü sinema ve sinemasever camiasında büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Fikret Hakan Kimdir?

Balıkesir doğumlu Fikret Hakan'ın gerçek adı Bumin Gaffar Çıtanak'tır. 23 Nisan 1934'te Balıkesir'de doğan Hakan'ın annesi hemşire babası ise edebiyat öğretmenidir. Hakan, gazetecilikten tiyatroya, oradan da sinemaya kadar birçok alanda aktif olarak çalışmıştır. Bir dönem Türk sinemasına damgasını vuran ve kendisine ödül getirecek olan bir çok sinema filminde rol almıştır.

Etiketler: fikret hakan, oyuncu


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