Fikret Orman: 'Bu bir güvenlik zafiyeti'

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında çıkan olaylar sonrası yaralanan Şenol Güneş'in tedavi gördüğü hastaneye giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk futbolu adına çok üzücü bir gün olduğunu vurgulayan Orman, "Olaya şöyle bakmak lazım; bu derbi müsabakaları özellikle Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri biraz gergin geçiyor. Bunun benzeri bizim stadımızda da oynandı. Bizim stadımızda da kırmızı kartlar oldu ama hiç böyle olaylar olmadı. Bu bir güvenlik zafiyeti. Bundan kim sorumluysa onlar buna bakacaklar. Yok işte Fenerbahçe'nin iç işleriymiş falan bunlar bizi alakadar eden şeyler değil. Netice itibariyle bir oraya misafir olarak geldik.

Dünya 3.'sü yapmış hocanın böyle bir durumda kalması üzücü. Hakeme, oyuncularımız bu olay olduktan sonra soruyorlar içeri girebilir miyiz diye. Onların ifadesi üzerine içeri giriyorlar. Sonrasında da bu aralarda bir sürü olaylar oluyor. Bizim personelimize oradaki özel güvenlik saldırıyor. Üzülüyoruz tabi ki. Netice itibariyle ligde de çok güzel bir yarışma var. O yarışmada da bunun zevkini çıkartıp, güzel taraflarını çıkartacağımıza bu gibi şeylerle insanlar futboldan soğutulmaya çalışılıyor. Mesele tribünlere düzgün taraftarları çekebilmek. Beşiktaş Kulübü'nün bunu yaptığına inanıyorum ki en problemli kulüplerden biri bizdik. Şu an stadımızda hiç böyle şeyler olmuyor. Üzüldüm" dedi.

"Hocamızın durumu iyi"

Başkan Orman, Şenol Güneş'in durumunun iyi olduğunu da belirterek "Daha evvel oyunculuk zamanında beyin travması geçirdiği için korktuk. MR'a aldık. MR sonuçları da iyi çıktı. Tabi ki hocamızın morali de çok bozuk. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Takımımız şu an çıktı yola Ümraniye'ye geçiyorlar. Artık bundan sonrası Futbol Federasyonu'nun vereceği karar" diye konuştu.

Fenerbahçe'den hiçbir yöneticinin aramadığını da ifade eden Orman, Şenol Güneş'in akşamı hastanede geçireceğini de söyledi.

"Taraftarlar hastaneye gelmesin"

Orman, taraftarların hastaneye gelmemesini vurgulayarak, "Burası bir hastane. Burada birçok insan canıyla uğraşıyor. Bu gürültüler insanları rahatsız ediyor. Lütfen buraya gelmesinler. Hocamız iyi, ailesi de burada bir sıkıntı yok" diye konuştu.

"Kararı Futbol Federasyonu verecek"

Bir muhabirin "Nasıl bir ceza bekliyorsunuz?" sorusuna ise Orman, "Ben açıkçası hukuken ne olacağını bilmiyorum. Futbol Federasyonu talimatlar gereği neyse onu yapacaktır. Kararı Futbol Federasyonu verecektir" diye cevap verdi.

Sadece Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demiören ile konuştuğunu söyleyen siyah-beyazlı takımın başkanı, "Yıldırım, geçmiş olsun dedi. Federasyondaki insanlar da üzüntülüdürler. Bu ülkenin dışarıya verdiği imaj bu olmaması lazım. Biz olabildiğince iyi bir şekilde kulübümüzü temsil etmeye çalışıyoruz. Bu kulüpler yüzyıllardır var sürekli maçlar oynanıyor. Netice itibariyle bu kan savaşı değil, Afrin’e de gitmiyoruz. Burada top oynanıyor. Futbol oynanıyor. Maç kazanılacak, kaybedilecek. Sevinen olacak üzülen olacak. Dostluklar devam edecek. Bizim bakmamız gerekli olan şeyler bunlar. Bundan sonrası kamuoyu kendisi değerlendirsin, spor yorumcuları bunları söylesinler" diye konuştu.

İsmail Bulut

