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Fikret Orman iddialı konuştu

Fikret Orman iddialı konuştu
Fikret Orman iddialı konuştu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "İnşallah şampiyon olarak ligi bitireceğiz” dedi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tek aday olarak seçime katılan Orman, seçim heyecanının olmadığını belirterek, “Hayırlı olsun. Seçim heyecanı yok ama Beşiktaşlıların bir araya geldiği bir gün. Zaten onu yapıyoruz. Herkesle fotoğraf çektiriyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel bir gün olacak. Hava da güzel. Dün de galip geldik ve inşallah şampiyon olarak ligi bitireceğiz” diye konuştu.

MEDEL'İN KIRMIZI KARTI

Adem Ljajic'le ilgili olarak konuşan Orman, “Ljajic'in ilk maçıydı. Tabii ki takımla oyunu için biraz zamana ihtiyacı var ama kalitesi ve kabiliyeti her şeyi gösteriyor” ifadelerini kullanırken, Negredo'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili olarak da “Negredo'yla ilgili her şeyi açıkladı arkadaşlar. Şu ana kadar oluşmuş bir şey yok” diye konuştu.

Orman son olarak Medel'in gördüğü kırmızı kartın sorulması üzerine, “Medel'in kırmızı kartı için de bugün öğleden sonra basın toplantısında konuşacağım” diyerek sözlerini tamamladı.  

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