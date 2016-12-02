Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinde Beşiktaş’ın lisanslı ürünlerinin satılacağı Kartal Yuvası mağazasının açılışına katıldı. Mağazanın açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fikret Orman, açılışta kendisine taraftarın yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hamdolsun her yerde taraftarımızın Beşiktaş camiasının başkanına ilgisi çok fazla. Demek ki doğru işler yapıyoruz. İnsanlar da bunu başkanlarına gösteriyorlar” dedi.

Transfer açıklaması

Bir gazetecinin, "Ara transferde takviye var mı?" sorusuna, “Düşünüyoruz” yanıtını veren Orman, Fransa’ya futbolcu izlemeye gittiği ile ilgili soruya ise, “Bizim transfer çalışmamız sadece bu hafta sonuna özgü değil, biz her gün yapıyoruz. Burada ara müsaitti, birkaç maç seyretmek istedim. Derbi maç öncesi tatil gibi de geldi. Bizim tatil yapmaya da ihtiyacımız var. Öyle çok önemsenecek bir şey değil” diye konuştu.

Olympiakos forması giyen Dudu’nun Beşiktaş’a transfer edileceği ile ilgili iddiların sorulması üzerine, “Yazıyorlar bende okuyorum” dedi.

"Övünmek gibi olmasın en büyük desteği biz verdik"

Fikret Orman, yarın Fenerbahçe ile oynanacak derbide yıllar sonra ilk defa iki takımın taraftarının statta maç izleyecek olması ile alakalı da şu ifadeleri kullandı:

“Övünmek gibi olmasın bu işin Türkiye’de geri dönmesine en büyük desteği biz verdik. Trabzon ve Galatasaray bizim stadımıza geldi. Biz de Fenerbahçe stadına gideceğiz. İnşallah güzel bir sonuçla taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Söylenecek çok bir şey yok, herkes kazanmak istiyor. Fenerbahçe de kazanmak istiyor, biz de kazanmak istiyoruz. Artık sahada oyuncular sözlerini söyleyecek.”

Fikret Orman Fenerium’u ziyaret etti

Siyah-beyazlı takımın başkanı, Kartal Yuvası'nın açılışının ardından aynı alışveriş merkezinde Fenerbahçe’nin lisanslı ürünlerini satan Fenerium Mağazası’nı da ziyaret ederek çalışanlara, hayırlı işler diledi ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Serdar Şahin - Yakup Güler

TEKİRDAĞ (