Fikret Yeni: '15 Temmuz'u milletçe aydınlık bir güne çevirmeyi başardık'

Yeni, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bir yıl önce hain bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, "Direniş sayesinde hamdolsun karanlık bir geceye çevrilmek istenen 15 Temmuz'u milletçe aydınlık bir güne çevirmeyi başardık. Ecdadımızın Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ortaya koyduğu kahramanlık öyküsünün belki bir yenisi olarak kabul edilebilecek olan 15 Temmuz zaferini millet olarak başarmış olsak da onlardan bir farkı var. 15 Temmuz'da bizim kendi coğrafyamızın kendi insanlarımızın yetiştirdiği vatan evlatları diyebileceğimiz kişiler, vatan haini haline getirilmiştir" diye konuştu.



Devletin hainleri kurum ve kuruluşlardan sosyal hayattan çıkarılıp hak ettikleri cezaya çarptırmak için çalıştığını ifade eden Yeni, "15 Temmuz unutulmamalı. Nasıl ki ecdadın Çanakkale Zaferi'ni büyüklerimiz bize unutturmadıysa bizlerde bizden sonra gelecek kuşaklara o geceyi unutturmamak zorundayız. Onun için yıl dönümüne yaklaştığımız 15 Temmuz süreci içinde bir hafta boyunca gerek resmi makamlarca gerek STK'larla çalışmalar yapılacak. Bizlerde AK Parti teşkilatları olarak bu çalışmaların içerisinde olacağız" dedi.