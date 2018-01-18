Filipinler'de evlendiği kadın hayatını mahvetti

2009 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından Türkiye’deki tüm mal varlığını satıp yeni bir hayat kurmak için Filipinler'e giden Nejdet Polat, burada Filipinli İngilizce öğretmeni Ann Hagolino ile evlendi. Alp Timuçin ve Alpay isminde iki çocukları olan çiftin evliliklerinde Türkiye’ye döndükten sonra sorun yaşanmaya başlandı.

Eşi Ann Hagolino’nun Türkiye’de iş bulamama sıkıntısı yaşadığını, bu yüzden evliliklerinde sorun yaşadıklarını ve boşanma aşamasında olduklarını aktaran Nejdet Polat, “Eşim yabancı olduğu için buraya ayak uyduramadı. 'Beni tokatladı' diye karakola şikayet etti. Şikayetinden vazgeçmesine rağmen bu ceza otomatik olarak çıktı. Para cezasına çevrilmişti. Para cezasının yarısını ödedim, diğer yarısını ödeyemediğim için kamu hizmetine çevrildi. Bu ceza karşılığında her gün akşam camide iki saat temizlik yapıyorum. Bu cezadan gocunmuyorum ama eşim bana çocuklarımı 9 aydan bu yana göstermiyor. Çocuklarımın hasreti ile yanıp tutuşuyorum. Cumhurbaşkanımdan, devlet büyüklerimden çocuklarımı görmek için yardım bekliyorum” dedi.

Nejdet Polat, 9 aydan bu yana çocuklarını göremediğini ifade ederek, “Sadece birinci velayet davasında hakimin bana verdiği özel bir izinle çocuklarımı Filipinler Konsolosluğunda gördüm. Velayet davası için Ankara’ya en son gittiğimizde kapısına gittim. Kibarca çocuklarımı görmek istediğimi söyledim. Çocuklar benim sesimi duydu, 'babam gelmiş' dediler, annesi benim sesimi duyunca çocukları başka odaya kapattı ve polisi aradı. Polisler geldi ve beni karakola götürdüler. Benim hakkımda şikayetçi oldu. Hiçbir şekilde şiddet göstermedim, ağlayacak olan benim fakat o ağladı herkesin gözünü boyadı. Çocuklarımı göremedim” diye konuştu.

Filipinler’in fakir bir ülke olduğunu söyleyen Polat, “Eşimi buraya getirdim, 'burayı sever' dedim, fakat onun niyeti sırf paraymış, yani burada para kazanıp, ne amaç güdüyorlar bilmiyorum. İki çocuk yapacak kadar değişebiliyorlar. Sırf maddeci olabiliyorlar. Çocuklarımı görmek için mahkeme bana özel bir kağıt verdi. O kağıtla çocuklarımı görmek için Filipinler Konsolosluğuna gittim. 'Çocuklarımı görmek istiyorum' dedim. Konsolosluktan eşime telefon etmişler, 'ben göstermiyorum' demiş. Ben eşime güvendim sevdim, ülkeme getirdim. Eşim, iki çocuğumla beraber Filipinler'e gitmek istiyor. Benim tek isteğim çocuklarımı görmek için Cumhurbaşkanımızdan ve İçişleri Bakanımızdan bana yardım etmelerini bekliyorum. Çünkü kanunlar babadan yana değil” diye konuştu.

“Eşim çocuklarımı yurt dışına götürmek için kiliseden yardım isteyecek”

Çocuklarının yurt dışına götürülmesinden çok korktuğunu ifade eden Polat, "Ben burada göremiyorum çocuklarımı, yurt dışına giderse kaçırılırsa benim halim ne olur. Cumhurbaşkanımdan isteğim bu çocukların babadan koparılmaması. 9 aydan bu yana kendi ülkemde çocuklarımı göremiyorum. Mahkeme kararı ile çocuklarıma yurt dışına çıkma yasağı koyuldu ama geçici velayet annede olduğu için her türlü şeyi yapabilir, çocukları çıkarabilirler yurt dışına. Eşim buraya geldi Müslüman oldu fakat buradan ayrılırken ‘ben artık Müslüman değilim, Türkiye’yi terk ediyorum’ dedi. Ankara’ya gitti fakat ben buradan avukatım vasıtasıyla yurt dışına çıkışlarını durdurdum. Eşim Türkiye’den çıkamayınca küplere bindi, sinirlendi. ‘Çocukları yurt dışına çıkaramazsam, kiliseden yardım isteyeceğim’ dedi. Ben çok korkuyorum Vatikan bu olaya el atarsa çocuklarımı yurt dışına çıkaracaklardır” dedi.

İbrahim Kılınç-Onur Durmuş