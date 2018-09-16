Filipinler'de ölü sayısı 59'a yükseldi

Filipinler polisi tarafından yapılan açıklamada, Mangkhut tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısının 59'a yükseldiği, 33 kişinin yaralandığı ve 16 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Tayfundan etkilenen 154 bin 185 kişinin tahliye merkezine yerleştirildiği bildirildi. Tayfun nedeniyle bugün yapılması planlanan 127 uluslararası ve 125 iç hat uçuşunun iptal edildiği duyuruldu.

Tayfun Çin'e ulaştı

Hızı 162 kilometreye kadar ulaşan tayfunun Filipinler'deki etkisini yitirerek Çin'in güneyine hareket ettiği ve Guangdong eyaletinde karaya ulaştığı ifade edildi. Şiddetli yağış getiren tayfun nedeniyle Çin'de yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Ülkede hızlı tren seferleri iptal edilirken, okullar da tatil edildi.

Rj Afrıca

