Filipinler'de yüzlerce kişi Trump’ı protesto etti

Filipinler’in başkenti Manila, bu yıl 31’incisi düzenlenen Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. 10 üye ülke ve 11 partner ülkenin liderlerini bir araya geldiği zirveye ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılması protestolara neden oldu. Yüzlerce protestocu, Trump’ın zirveye katılmasını protesto etti.

Filipinler polisi, “Sanlakas” adlı örgüte üye en az 400 kişinin zirvenin gerçekleştirildiği Filipinler Kültür Merkezi yakınlarındaki Kalaw caddesinde yürüyüş yaptığını belirtti. Polis, saldırı malzemeleri taşıdıkları ve gaz maskesi takan göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.

Emniyet Müdürü Oscar Albayalde, polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada en az 6 polisin yaralandığını belirtti. Ancak saldırıda yaralanan protestocuların sayısına ilişkin detaylı bilgi vermedi. Albayalde, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin, gazetecilere protestocuların izinsiz gösteri yapma hakkı olduğunu ancak şiddetle gösteri yapamayacaklarına ilişkin sözlerini aktardı.

Zirve katılanlar arasında Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Malezya Başbakanı Necip Rezak, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, Kamboçya Başbakanı Hun Sen ve Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme sessiz kalan Nobel ödüllü Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi yer alıyor.

"Turistler, siyasi faaliyette bulunamaz"

ASEAN 2017 Güvenlik, Barış ve Düzen, Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Komitesi Başkanı Catalino S. Cuy, Manila'da 10 Kasım'da yapılacak zirve öncesi 60 bin kişilik çok kuvvetli güç ve kaynağın harekete geçirildiğini bildirdi. Cuy, ülkedeki turistlerin, Filipinler vatandaşlarıyla aynı hakları sahip olamayacağını bu nedenle herhangi bir siyasi girişimlerinin ve protestolarının engelleneceğini duyurdu. Cuy, turistlerin ülkenin her yasasına uyması ve zirvenin yürütülmesine engel olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmaması gerektiğini söyledi. Cuy, "Yabancı arkadaşlarımız, zirveye engel olursa ya da herhangi bir siyasi bulunursa, onları sınır dışı etmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

Öte yandan, Trump’ın Filipinler ziyaretinden saatler önce başkent Manila’da Trump karşıtı eylemler gerçekleştirilmişti. ABD’nin Manila Büyükelçiliğine yürümek isteyen protestocular polisle çatışmaya girmişti. Polisin eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı olayda, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi” yazılı pankartları taşıyan eylemciler, Trump karşıtı sloganlar atmıştı.

Rj Afrıca

