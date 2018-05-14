Filistin Devlet Başkanı Abbas: Barışçıl mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması üzerine Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güçlerince yapılan saldırılar hakkında konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Filistin halkı barışçıl mücadelesinden dönmeyecektir” dedi. ABD’nin iki ülke arasındaki arabulucuğunun artık kabul edilmez olduğunu söyleyen Abbas, “Yapılan şey bizim egemenlik hakkımıza bir saldırıdır. Filistin olarak bu konuda bazı kararlar almak için toplandık” ifadelerini kullandı.

Filistinliler, ABD’nin İsrail’in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiği Nekbe Günü’nün 70’inci yıl dönümü sebebi ile İsrail sınırında bugün protesto gösterileri düzenlemişti. İsrail askerlerinin protestolar esnasında Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu 52 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 410’dan fazla kişi de yaralanmıştı.