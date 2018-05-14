Diğer
Kategoriler

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Barışçıl mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, “Filistin halkı barışçıl mücadelesinden dönmeyecektir” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Barışçıl mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

14 Mayıs 2018 21:40

ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması üzerine Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güçlerince yapılan saldırılar hakkında konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Filistin halkı barışçıl mücadelesinden dönmeyecektir” dedi. ABD’nin iki ülke arasındaki arabulucuğunun artık kabul edilmez olduğunu söyleyen Abbas, “Yapılan şey bizim egemenlik hakkımıza bir saldırıdır. Filistin olarak bu konuda bazı kararlar almak için toplandık” ifadelerini kullandı. 

Filistinliler, ABD’nin İsrail’in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiği Nekbe Günü’nün 70’inci yıl dönümü sebebi ile İsrail sınırında bugün protesto gösterileri düzenlemişti. İsrail askerlerinin protestolar esnasında Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu 52 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 410’dan fazla kişi de yaralanmıştı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç