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Filistin'den ABD'nin Kudüs kararına tepki

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rdainah, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin, "Bu kabul edilemez bir adımdır" dedi.

Filistinden ABDnin Kudüs kararına tepki

23 Şubat 2018 23:08

Amerika Birleşik Devletlerinin, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının beklenenden daha erkene alınması tartışmaları da beraberinde getirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rdainah konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin Başkanının uluslararası yasallığa dayalı konuşması, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için ciddi ve tek anahtardır. Bu kabul edilemez bir adımdır, herhangi bir tek taraflı hareket kimseye meşruiyet sağlayamayacak ve bölgede barışı sağlama çabalarına engel teşkil edecek" ifadelerine yer verdi. 

Muhammed Rabah

Etiketler: filistin

 

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