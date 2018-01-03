Filistinli İsra’nın salıverilmesi için kampanya başlatıldı

Doğu Kudüs’te Cebeli Mükebbir’de ikamet eden bir çocuk annesi 32 yaşındaki İsra Ceabis, 10 Ekim 2015’te İsrail askeri kontrol noktasına 500 metre mesafede arabasındaki mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında yaralanmıştı. Yüzü yanan ve 8 parmağı kesilen Ceabis, patlama yakınında bir İsrail askerinin de yaralanması üzerine patlamanın kasten yapıldığı iddiası ile 11 yıl hapis cezası aldı. İsra ve ailesi arabada patlayan mutfak tüpünü yeni taşındığı eve götürmek için arabaya koyduğunu söylemesine rağmen mahkemeyi inandıramadı. İsra Ceabis, tedavisinin ardından Haşirun Cezaevine konuldu. Elinde ve yüzündeki yanıklara rağmen İsra Ceabis’in gereken ilave tedaviyi almasına müsaade edilmediği kaydedildi.

Filistin yanlısı aktivistler, İsra Ceabis’in serbest bırakılması ve tedavisinin tam olarak yapılması için sosyal medyada birkaç dilde kampanya başlattı. Ceabis’in serbest bırakılması için “Freeisra (İsraya hürriyet)”, “Helpisra (İsraya yardım)” hashtagleri açıldı.

Muhammed Rabah