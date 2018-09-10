İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filistinliler İsrail’in deniz ablukasını kırmak için denize açıldı

Filistinliler İsrail’in deniz ablukasını kırmak için denize açıldı
Filistinliler İsrail’in deniz ablukasını kırmak için denize açıldı

Filistinliler, İsrail’in denizden kuşatıp balıkçılık faaliyetlerini engellediği Gazze şeridinin sahili boyunca düzinelerce balıkçı teknesiyle eylem yaptı.

Filistin Mart Büyük Geri Dönüş ve İsrail Kuşatmasına Direnme Yüksek Komisyonu İsrail’in deniz ablukasını engellemek için sahilde eylem düzenledi. Gazze’nin kuzey sahilinde yapılan protestoda 55 balıkçık teknesi denize açıldı. Ayrıca Büyük Geri Dönüş Yürüyüşlerini düzenleyen komite, İsrail’in ablukayı kaldırana kadar protestolara devam edileceğini bildirildi.

İsrail Deniz Kuvvetleri, balıkçı teknelerinin Gazze-İsrail sınırına yaklaştığında protestocuları uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz ve ateşli silah kullandı. Denizdekilere karadan destek veren 150’den fazla Filistinli İsrail sınırında lastik yakarak, balıkçıları İsrail askerlerinin ateşinden korudu.

6 ayda 174 ölü, 19 bin yaralı 

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mart ayında başlayan, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü esnasında 174 göstericinin hayatını kaybettiğini 19 binden fazla kişinin de yaralandığını kaydedilmişti.
Komisyon bugüne kadar 30 Marttan bu yana 7 defa deniz alayı düzenlemişti.

Muhammed Rabah
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.