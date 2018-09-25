Filistinliler, kadın cezaevlerine kamera takılmasını protesto etti

İsrail'in, cezaevlerinde bulunan Filistinli mahkum kadınları izlemek ve gözlemlemek amacıyla kamera takması, Filistinli vatandaşlar ve aktivistler tarafından Batı Şeria'daki El Halil kentinde, Kızılhaç binası önünde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Protestocular, İsrail'in bu tutumuna karşılık mahkumların mahremiyetlerinin ve kutsallıklarının ihlal edildiğini söyledi. Ayrıca protestocular Filistinli kadınların hapishanelerde hayatlarını özgürce sürdüremediklerini aktardı. Filistin'de Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Direktörü Ferid Elatraş yaptığı açıklamada, İsrail'in Cenevre mahkumlar anlaşmasını bozduğunu ve uluslararası yasaya aykırı olduğunu söyledi.



İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Lema Elbahri'nin annesi, “Kızım İsrail askerleri tarafından vuruldu, 19 aydan bu yana İsrail hapishanelerinde ve durumu hiç iyi değil. Kızımın serbest bırakılması için uluslararası örgütlerden yardım istiyorum” dedi.Huduri İsa Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ise, İsrail'in kararından geri adım atmasını isteyerek işgalin son bulması için çağrıda bulundu.Sari Jaradat