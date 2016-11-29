Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta üretiminin yüzde 60’ı Ordu’da gerçekleştiriliyor. Sezona 15 TL ile başlayan fındık fiyatları sezon başından bu yana gösterdiği inişli grafik ile 9.75 TL seviyelerine geriledi. Düşen fiyatlar karşısında üreticiler tepki gösterirken, fiyatlarda küçük kıpırdanmalar yaşandı ve fındık fiyatları geçtiğimiz hafta 10.50 TL’ye çıktı. Ordu’da, geçen 9 günlük sürede Ordu Ticaret Borsası’nın tabelası hiç değişmedi ve fındık geçen haftadaki fiyatı olan 10.50 TL ile haftayı tamamlarken yeni haftaya da aynı fiyatla başladı. 9 gün boyunca 10.50 TL’de kalan fındık fiyatları bugün ise 25 kuruşluk artışla 10.75 TL’ye çıktı.

Doğan Arzık