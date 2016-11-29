Diğer
Kategoriler

Fındık 9 gün sonra 25 kuruş arttı

Ordu’da serbest piyasada 9 günden bu yana 10.50 TL olan fındık fiyatı 25 kuruş artışla 10.75 TL’ye çıktı.

Fındık 9 gün sonra 25 kuruş arttı

29 Kasım 2016 14:45

Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta üretiminin yüzde 60’ı Ordu’da gerçekleştiriliyor. Sezona 15 TL ile başlayan fındık fiyatları sezon başından bu yana gösterdiği inişli grafik ile 9.75 TL seviyelerine geriledi. Düşen fiyatlar karşısında üreticiler tepki gösterirken, fiyatlarda küçük kıpırdanmalar yaşandı ve fındık fiyatları geçtiğimiz hafta 10.50 TL’ye çıktı. Ordu’da, geçen 9 günlük sürede Ordu Ticaret Borsası’nın tabelası hiç değişmedi ve fındık geçen haftadaki fiyatı olan 10.50 TL ile haftayı tamamlarken yeni haftaya da aynı fiyatla başladı. 9 gün boyunca 10.50 TL’de kalan fındık fiyatları bugün ise 25 kuruşluk artışla 10.75 TL’ye çıktı. 

Doğan Arzık

Etiketler: fındık fiyatları, ordu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç