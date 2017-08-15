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Fındık bahçelerinde damla sulama farkı

Karadeniz’de fındık hasadının yoğunlaştığı son günlerde havaların yağışsız ve güneşli geçmesinin de etkisiyle, bahçelerde susuzluğa dayalı yaşanan sıkıntılar kendini belirgin bir şekilde gösteriyor.

Fındık bahçelerinde damla sulama farkı

15 Ağustos 2017 17:05

Bilim adamları, susuzluğun fındıkta beslenmeyi ve verimi olumsuz etkilediğini, ayrıca bitkide stres oluşturduğunu belirtirken, damla sulama yönteminin kullanıldığı bahçelerde bu sorunların gözlenmediğini belirtti. Bilim insanları özellikle damla su sistemi ile donatılmış bahçelerde bu durumun açıkça ortaya çıktığını kaydetti.

Türkiye’de 5 yıldan bu yana uygulanan ‘Değerli Tarım Uygulamaları Projesi’ni uygulayan İtalyan Ferrero firması Değerli Tarım Zirai İşler Müdürü Gökhan Arıkoğlu, yağışların düzenli ve yetersiz olmasının fındık ürününde kayıplara ve randıman düşüklüğüne neden olduğunu belirterek, Sakarya, Düzce, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'daki 7 ayrı bahçeye damla sulama bibtemi kurduklarını belirtti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinin Turnasuyu mevkiinde Sabri Engin'e ait 1 dönümlük bahçenin dron ile yüksekten çekilmiş fotoğrafını göstererek açıklamalarını sürdüren Gökhan Arıkoğlu, daha az iş gücü ve su kullanılan damla sulama yöntemiyle aynı zamanda ilaçlama ve gübrelemenin de süratli bir şekilde yapılabildiğine dikkat çekerek, "Sistemin farkını damla sulama yapılan bahçelerle, hemen yanı başındakilere göz attığınızda fark edebiliyorsunuz. Bunu fotoğrafla çok daha net görebiliyorsunuz" dedi.

Arıkoğlu, bahçelerinde damla sulama sistemini kurmak isteyenlere Ferrero olarak bilgi desteği verdiklerini, devletin de çeşitli şekillerde sisteme teşvikler uyguladığını sözlerine ekledi. 

Metin Akyürek


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