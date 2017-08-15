Fındık harmana indi, rekolte ve fiyat tartışmaları başladı

Son yıllarda hem külleme hastalığı ile mücadele eden hem de fiyatıyla tartışmalara konu olan fındıkta üretici maliyetinin altında bir fiyat beklemediğini belirtiyor.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, üreticinin maliyetine fındık satmayacağını belirterek “hiç kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Fındığın maliyeti de gerçek değeri de ortada” dedi.

Karan yaptığı açıklamada, son iki yılki rekolte ve ihracat rakamlarına bakıldığında rekolte rakamlarında büyük değişkenlik yaşanırken ihracat rakamlarının aşağı yukarı aynı sevide olduğuna kaydetti.

İhracatçılara, ‘Fındıkta talep yoksa 2015 ve 2016 yılında aynı oranda fındığı nasıl satınız’ sorusunu yönelten Karan, “Yeni bir sezon yeni bir umut olması gerekirken üretici sezona buruk girdi. Ne rekolte belli, ne fiyat belli. Alıcı tarafı her zaman ki, gibi talep yok diyerek, sektörü manipülasyon etme çabası içerisinde. Talep yokta 2015 yılı rekoltesi 670 bin ton iken Temmuz ayı sonu gerçekleşen iç fındık ihracatı 235 bin ton. 2016 yılında ise 420 bin ton rekolte var iken Temmuz ayı sonu itibariyle 223 bin ton iç fındık ihracat edilmiş. Talep yokta aynı oranda fındığı nasıl sattınız. Yoksa bunu bahane ederek üreticinin alın terini yok saymaya mı gittiniz?” ifadelerini kullandı.

“Hepimiz biliyoruz ki fındık fiyatlarının belirlenmesinde rekolte, arz- talep dengesi ve siyasi etkenin çok büyük önemi var” diyen Yağlıdere İlçe Ziraat Odası Başkanı Sezai Çağlar ise yaptığı açıklamada, “TMO fındık alacak deniliyor fakat buna rağmen fiyatın belirlenmemesi bizi ve çiftçiyi endişelendiriyor. Fındık üreticisinin ürününü gerçek değerinden satabilmesi için, maalesef üreticinin umudu olmaktan çıkarılarak itibarsızlaştırılan, birilerinin çiftliği haline getirilen, FİSKOBİRLİK’e kaybettiği itibarı yeniden kazandırılmalı ve devletimiz tarafından desteklenmelidir” dedi.

Tek geçim kaynağı fındık olan üreticinin karamsarlığa düşmeden bahçesine girebilmesi için iyi bir fiyat beklediklerini vurgulayan Çağlar, “Fındığın ve fındık üreticisinin kaderi serbest piyasa çıkarcılarının eline bırakılmasın. Bizler gibi küçük üreticinin gerçek fındık çiftçisinin alın teri yerde kalmasın. Çiftçimiz toprağını, tarlasını, bağını, bahçesini, köyünü bırakmak istemiyor. Çiftçimiz doğduğu yerde doymak istiyor. Devletimizin yetkili kademelerinden gerekli açıklamanın yapılmasını, tek amacı, üretmek ve ürettiğini değerinden satabilmek olan fındık çiftçisine, fındık fiyatlarında istikrar sağlanacağı müjdesinin verilmesini istiyoruz. Bu yıl maliyetinin altında fındık satmak istemiyoruz. Fındık alımlarında tekelleşmeye son verilmeli, fındık çiftçisi yabancı firmaların marabası haline getirilmemelidir. Çiftçinin mağduriyetinin giderilebilmesi için kalıcı ve etkili önlemler alınması artık bir zorunluluktur” diye konuştu.

Resul Yanbul