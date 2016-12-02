Diğer
Kategoriler

Fındık ihracatı ve gelirinde düşüş

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2016-2017 fındık ihraç sezonunun da 623 milyon 203 bin dolar gelir elde etti.

Fındık ihracatı ve gelirinde düşüş

02 Aralık 2016 08:05

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 1 Eylül tarihinde başlayan 2016-2017 fındık ihraç sezonunun ilk 3 aylık döneminde standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 872 dolardan işlem gördüğü belirtildi. Açıklamada, 1 Eylül-30 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye'nin 67 bin 714 ton fındık ihraç ederek karşılığında 623 milyon 203 bin dolar gelir sağladığı vurgulandı.

İhracatın 53 bin 818 tonunun AB ülkelerine yapıldığı aktarılan açıklamada, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 4 bin 499 ton, denizaşırı ülkelere 6 bin 664 ton, diğer ülkelere ise 2 bin 730 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Türkiye, 2015-2016 sezonu aynı dönemde 87 bin 330 ton fındık ihracatı gerçekleştirmiş, 851 milyon 874 bin dolar döviz girdisi elde etmişti. Geçen sezona göre, 2016-2017 sezonunda ihracatta yüzde 22,5 ve elde edilen döviz girdisinde ise yüzde 26,8 düşüş meydana geldi. 

Candemir Sarı

Etiketler: fındık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç