Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 1 Eylül tarihinde başlayan 2016-2017 fındık ihraç sezonunun ilk 3 aylık döneminde standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 872 dolardan işlem gördüğü belirtildi. Açıklamada, 1 Eylül-30 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye'nin 67 bin 714 ton fındık ihraç ederek karşılığında 623 milyon 203 bin dolar gelir sağladığı vurgulandı.

İhracatın 53 bin 818 tonunun AB ülkelerine yapıldığı aktarılan açıklamada, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 4 bin 499 ton, denizaşırı ülkelere 6 bin 664 ton, diğer ülkelere ise 2 bin 730 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Türkiye, 2015-2016 sezonu aynı dönemde 87 bin 330 ton fındık ihracatı gerçekleştirmiş, 851 milyon 874 bin dolar döviz girdisi elde etmişti. Geçen sezona göre, 2016-2017 sezonunda ihracatta yüzde 22,5 ve elde edilen döviz girdisinde ise yüzde 26,8 düşüş meydana geldi.

Candemir Sarı