Fındık işçileri, Sakarya'daki kazanın son olmasını istiyor

Doğu ve Güneydoğu illerinden Akçakoca’ya her yıl fındık toplamak için gelen aileler, sabahın erken saatlerinde tarlaya traktör veya pat pat tabir edilen tarım aracına binerek gidiyor. Gençlerden bazıları üniversite harçlığını çıkarmak için, bazıları ise kazandıkları üniversitenin kayıt parasını biriktirmek için fındık işçiliği yapıyor. Fındık bahçesinde gün boyu çalışan 12 kişilik aile, gün bitiminde kaldıkları çadır veya köy evlerine traktör veya pat pat tabir edilen araçların üzerinde tehlikeli bir yolculukla dönmek zorunda kalıyor.

Her yıl Akçakoca’ya fındık toplamaya geldiklerini belirten ailenin reisi, "Hayatımızdan memnunuz. 12 kişiyiz, problem yok. Çocuklarım okuyorlar. Traktörle yolculuğa alışkınız. Geçen yıllarda da böyleydi. Zaman zaman traktörlerle yolculuk yapıyoruz" dedi.

Fındık işçisi Ahmet Kaymış, geçtiğimiz hafta meydana gelen ve traktörün devrilmesi neticesi 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya çok üzüldüğünü söyledi. Fındık işçisi Mehmet Yeter ise, Hendek ilçesinde meydana gelen kazaya üzüldüklerini ifade ederek, "Çok üzüldük onlar için. Allah rahmet eylesin. Traktörler taşıma işi olmasa daha iyi olur ama mecbur bineceğiz. Mesela buraya gelmek için 10 kilometre yürüyemeyiz, mecbur bineceğiz. Tarla sahibi ne derse onu yapmaya mecburuz. Başka ne diyeyim" diye konuştu.

Fındık işçilerinden 20 yaşındaki Abdullah Kaymış ise, ’’Çok üzücü bir olay. Ekmek parası diye memleketimizi bırakıp buralara gelmişiz. Elimizden geldiğince ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Tabii ki elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz yolculuğumuzda. Tarla sahipleri de mecburen pat pat tabir edilen araç ile ulaşım yapıyorlar, işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Bizde mecburen, iş yürüsün diye bu yolda devam ediyoruz. Tabii ki bu olayların yaşanması çok üzücü bir şey. Buradan üzüntümüzü dile getiriyoruz. Yetkililer bir çaresi varsa bu kazaları önlemek için ellerinden gelen gayreti etsinler’’ diye konuştu.

Tuncay Türkgülü

