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Firari çift yakalandı

Yüzlerce kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandıran inşaat firmasının yöneticisi çift, Ankara polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı. Çifte toplam bin 311 yıl hapis ve 5 milyon 252 bin lira adli para cezası isteniyor.

Firari çift yakalandı
Firari çift yakalandı - Foto Galeri

09 Nisan 2018 14:36

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da konut yapma vaadiyle yüzlerce kişiyi senet imzalatarak dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında hapis cezası bulunan ve aranan Uludağ İnşaat'ın yöneticileri Ahmet ve eşi Rukiye Toğrul'un Ankara'da olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca çifti fiziki takibe aldı. Polis, yakalanmamak için Ankara, İstanbul ve Bursa'da sürekli yer değiştiren zanlıları, kimi zaman postacı, kimi zaman kargocu kılığına girerek takip etti. Toğrul çiftinin Batıkent'te bir evde saklandıklarını belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda zanlılar kıskıvrak gözaltına alındı. Evdeki aramada Ahmet Toğrul'un üzerinde Selahattin Özcan adına düzenlenmiş sahte kimlik de ele geçirildi. 

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince şirket sahibi çift hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplam bin 311 yıl hapis ve 5 milyon 252 bin lira adli para cezası istenmişti. 

Öte yandan, evlerini alamayan mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla gruplar oluşturarak şirket yöneticileri hakkında şikayetçi olmuştu.  

Seyid Fatih Poyraz

 

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