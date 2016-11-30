Firari şüpheli avukat Ali Eroğul’nun avukatı Erkan Şahin yaptığı açıklamada, "FETÖ/ PYD soruşturması kapsamında hakkında gözaltı ve yakalama kararı olan Niğde Baromuzun avukatlarından Ali Eroğul bugün kendi isteği ve rızasıyla teslim olmaya geldi. Birazdan bu süreç başlayacak savcımızla görüştük, kendisine bilgi vermiştik. Biraz sonra ifadesini verecek. Ali Eroğul, kesinlikle yurt dışına kaçmadı. Niğde'deydi sürecin durulmasını, sakinleşmesini bekledi kendi rızasıyla teslim oldu. Kendisi de 15 yılı aşkın Niğde Barosuna kayıtlı avukat ve hukukçu bir arkadaşımızdır. Türkiye'deki yargılama sürecinde 15 Temmuz da biliyorsunuz. Devlete karşı bir kalkışma yani çok sert bir kalkışma ve çok kötü Amerikan'cı bir darbe. Bu darbe sürecinde 15 Temmuz öncesi ve sonrası birbirine karıştı. Yargı çok sıkıntıda bir takım hata yapıyor, yargıda da fazla oldu. Bu sürecin biraz daha durağan hale gelmesi ve biraz daha bu süreci atlatarak gelmek istedi. daha öncede biliyorsunuz Balyoz ve Ergenekon davalarında hepimizin yaşadığı olaylar var. Yani yurt dışından gelen insanlar dahi tutuklandı. 4-5 yıl cezaevinde kaldı. Sonra beraat etti. Bu yüzden yoksa kaçmak gibi bir amacı olduğunu düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

Yasin Esen