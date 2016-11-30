Diğer
Kategoriler

Firari FETÖ şüphelisi avukat teslim oldu

FETO kapsamında araması ve yakalanması bulunan Avukat Ali Eroğul, Niğde Adliyesine giderek teslim oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlar da polis tarafından bulunamayan Avukat Ali Eroğul, bugün avukatıyla Niğde Adliyesine giderek teslim oldu.

Firari FETÖ şüphelisi avukat teslim oldu

30 Kasım 2016 15:22
Firari FETÖ şüphelisi avukat teslim oldu - Tıkla İzle

Firari şüpheli avukat Ali Eroğul’nun avukatı Erkan Şahin yaptığı açıklamada, "FETÖ/ PYD soruşturması kapsamında hakkında gözaltı ve yakalama kararı olan Niğde Baromuzun avukatlarından Ali Eroğul bugün kendi isteği ve rızasıyla teslim olmaya geldi. Birazdan bu süreç başlayacak savcımızla görüştük, kendisine bilgi vermiştik. Biraz sonra ifadesini verecek. Ali Eroğul, kesinlikle yurt dışına kaçmadı. Niğde'deydi sürecin durulmasını, sakinleşmesini bekledi kendi rızasıyla teslim oldu. Kendisi de 15 yılı aşkın Niğde Barosuna kayıtlı avukat ve hukukçu bir arkadaşımızdır. Türkiye'deki yargılama sürecinde 15 Temmuz da biliyorsunuz. Devlete karşı bir kalkışma yani çok sert bir kalkışma ve çok kötü Amerikan'cı bir darbe. Bu darbe sürecinde 15 Temmuz öncesi ve sonrası birbirine karıştı. Yargı çok sıkıntıda bir takım hata yapıyor, yargıda da fazla oldu. Bu sürecin biraz daha durağan hale gelmesi ve biraz daha bu süreci atlatarak gelmek istedi. daha öncede biliyorsunuz Balyoz ve Ergenekon davalarında hepimizin yaşadığı olaylar var. Yani yurt dışından gelen insanlar dahi tutuklandı. 4-5 yıl cezaevinde kaldı. Sonra beraat etti. Bu yüzden yoksa kaçmak gibi bir amacı olduğunu düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

Yasin Esen 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç