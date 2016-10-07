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Firari FETÖ’cü Adil Öksüz’e akrabaları ve köylüleri öfkeli

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki akrabaları ve hemşehrileri, Öksüz'ün bir an önce yakalanıp adalet teslim edilmesini istiyor.

Firari FETÖcü Adil Öksüze akrabaları ve köylüleri öfkeli

07 Ekim 2016 16:32
Firari FETÖ’cü Adil Öksüz’e akrabaları ve köylüleri öfkeli - Tıkla İzle

Akıncı Hava Üssü’nde yakalanıp adliyede serbest bırakılan FETÖ’nün darbe girişiminin kritik isimlerinden Adil Öksüz’ün doğup büyüdüğü Hacıveliuşağı Mahallesi sakinleri ve akrabaları Öksüz’ü akrabalık ve hemşehrilikten sildi.  Köylerinden nasıl böyle birisinin çıkıp FETÖ terör örgütüne mensup olduğunu bir türlü anlamadıklarını söyleyen vatandaşlar, çok tedirgin ve huzursuz olduklarını, onunla aynı soyadı taşımaktan utandıklarını ifade etti.

Hacıveliuşağı Mahallesi Muhtarı Ali Doğan, Adil Öksüz'ün babasının işi dolayısıyla Hatay'ın Dörtyol ilçesine gittiklerini belirterek, "Tabii yüksek okullara gitmiş, buraya gelmedi, sadece amcasının cenazesinde gördük bir sefer, yüksek bir model bir arabayla geldi. Devletimizin şefkatli kollarına gelip teslim olmasını istiyoruz. Bundan sıcak kendisi için bir sıcak bir yer yok. Ne Amerika ne Avrupa. Sadece devletimize, milletimize güvensin” dedi.
Adil Öksüz’ün yakınlarından Fatma Öksüz ise “Ben burada çok kalmadım, yalnız çocukluğunu biliyorum, bilmiyorum dersem yalan söylemiş olurum. Televizyonda gördüm. Ama ne diyeyim bir an evvel yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu. Adil Öksüz’ün akrabalarından Ali Öksüz ise “Biz hepimiz Adil Öksüz'ün yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz” dedi. 

Muhammet Özer

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, adil öksüz, fetö


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