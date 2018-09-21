Firari hükümlü film gibi operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 14 ayrı hırsızlık olayından 26 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü Serkan Bahçe (37) cezaevinden 21 Eylül 2016'da kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri firari hükümlünün Seyhan ilçesinde bir adreste görüldüğünü tespit etti.

Polis hükümlüyü yakalamak için adrese baskın düzenledi. Polis adreste ağaçlık, inşaat ve hurda araçların olduğunu fark edince hükümlünün daha kolay yakalanması için drone kaldırdı. Polis karadan hükümlüyü ararken drone ile de havadan aranmaya başlandı. Kısa süre sonra drone hükümlünün çalılık alanda saklandığını tespit etti. Karadan arama yapan ekiplere hükümlünün yeri bildirildi. Bunun üzerine polisler hükümlüyü yakalamak için belirtilen yere gelirken, hükümlü polisleri fark edip kaçmaya başladı. Bu sırada alandaki araçlı ekipler de hükümlünün kaçtığı yönü doğru gelerek Serkan Bahçe'nin önünü kesti. Firari hükümlü polis aracının yanından kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı. Hükümlü kelepçelenerek polis aracına alınıp emniyete götürüldü. Bu anlar ise drone tarafından anbean görüntülendi. Hükümlünün kaçması, polisin kovalayıp yakalaması anında filmleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye oradan da cezaevine götürüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

