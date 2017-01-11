Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fırat Arslan ikiz kız babası oldu

Fırat Arslan ikiz kız babası oldu

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, baba oldu.

Fırat Arslan ikiz kız babası oldu

11 Ocak 2017 18:06

Dünya şampiyonu Fırat Aslan, ikiz kız babası olmanın sevincini yaşadı. Eşi Dilek Arslan’ın pazar gecesi Almanya’nın Stuttgart kentindeki özel bir hastanede dünyaya getirdiği ikiz kızlar Arslan ailesinde büyük sevince yol açtı. 2017’nin kendileri için mutluluklarla başladığını belirten şampiyon boksör Fırat Arslan, "Çok şükür kızlarım ve eşim şu an için çok sağlıklı. İki gündür bir saat uykuyla duruyorum. Dün gece eşim yorgun olduğu için çocuklarıma ben baktım ve bundan da çok büyük haz aldım. Baba olmak çok güzel bir duygu. Kızlarımdan birisine rahmetli annemin ismi olan Şükran’ın ismini vereceğim. Kızımızın birinin ismi Melisa diğerinin ismi de Lina Şükran olacak" dedi.

"Çocuklarım dünya şampiyonluğundan daha önemlidir"

Çocuklarının dünyaya gelmesiyle sorumluklarının daha da arttığını belirten Fırat Arslan, "Kızlarımın dünyaya gelmesi benim için dünya şampiyonluğundan çok daha önemlidir çünkü, burada iki can dünyaya teşvik etmiştir. Buradan eşime de teşekkür etmek istiyorum, bana iki melek hediye ettiği için. Çocuk yapması kolaydır ancak önemli olan onlara bakmak ve iyi yetiştirmektir. Spor hayatımda büyük bir değişiklik olmayacak. Zaten 2018 yılında boks hayatımda tam 30 yılı doldurmuş olacağım ve aktif boksu bırakmayı düşünüyorum. Ancak bu güzel spora hayat boyu bağlı kalacağım ve yakın zamanda bir boks okulu açarak gençleri yetiştirmeye devam edeceğim. Bu süre içerisinde dünya şampiyonluk maçına çıkmayı planlıyorum ve ekip olarak bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Zaten şu an WBO’nun dünya sıralamasında üçüncü sıradayım bu da şampiyonluk maçı yapma hakkını veriyor bana. Yazın ortasında yine Göppingen’de bir kemer maçı yapmayı planladık" diye konuştu. 

Etiketler: boks, dünya şampiyonu, Fırat Arslan, ikiz kız babası oldu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç