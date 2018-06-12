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Fırat Arslan'ın antrenman salonunda heyecan dorukta

Cumartesi gecesi Almanya’nın Karlsruhe kendindeki dev futbol sahasında dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak olan boksörümüz Fırat Arslan, antrenman temposunu düşürerek, hafif çalışmalarla maç gününü beklemeye koyuldu.

Fırat Arslanın antrenman salonunda heyecan dorukta

12 Haziran 2018 11:14

Arslan'ın menajeri ve Malik Promotion’un sahibi Okan Yavuz, şu ana kadar her şeyin çok iyi gittiğini belirterek, "Çok şükür herhangi bir sakatlık ve aksilik yaşamadan antrenman ve sparring dövüşlerimizi tamamladık. Fırat’ın durumu çok iyi, fiziksel ve psikolojik olarak bu maçı alabilecek kapasiteye sahiptir. 16 Haziran akşamı gurbetçi seyircilerimizin de Karlsruhe’de bizi yalnız bırakmayacaklarından eminim" dedi. 

Basın danışmanı Vedat Alyaz ise bu maçı kazanması durumunda Fırat Arslan’ın dördüncü kez dünya şampiyonu olacağını vurgulayarak, "Fırat Arslan, geçtiğimiz günlerde Trabzon’da kazandığı Dünya Kıtalar Arası Altın kemeri ile kendisine ait olan en çok şampiyon olma rekorunu yeniden kırarak 14. kez altın kemeri beline takmıştı. Bu karşılaşmayı da kazanırsa yine kendi rekorunu kırarak, 15. kez kemer kazanan boksörümüz olarak tarihe geçecek" diye konuştu.  

 

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