Sabahın erken saatlerinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları ve ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ hedeflerini vurmayı sürdürüyor. Azez-Rai arasında muhalif unsurlardan oluşan beş Özel Görev Kuvvet Grubu’nun güney istikametine ilerleyişi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğiyle sürüyor. Çatışmaların sürdüğü RAİ ve Azez kırsalına sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan fırtına obüsleri ve ateş vasıtalarıyla sabah erken saatlerden itibaren bombalama başladı. Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye içlerinde ilerleyişi sürüyor.

Mehmet Ali Dağ