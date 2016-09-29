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Fırat Kalkanı Harekatı 37’nci gününde sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 37’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğini alan Özgür Suriye Ordusu'nun, Suriye’nin Çobanbey kasabası (RAİ) bölgesi ile Azez ilçesi kırsalındaki ilerleyişi sürerken, Özgür Suriye Ordusu ile DEAŞ arasında çatışmalar devam ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı 37nci gününde sürüyor

29 Eylül 2016 09:16

Sabahın erken saatlerinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları ve ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ hedeflerini vurmayı sürdürüyor. Azez-Rai arasında muhalif unsurlardan oluşan beş Özel Görev Kuvvet Grubu’nun güney istikametine ilerleyişi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğiyle sürüyor. Çatışmaların sürdüğü RAİ ve Azez kırsalına sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan fırtına obüsleri ve ateş vasıtalarıyla sabah erken saatlerden itibaren bombalama başladı. Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye içlerinde ilerleyişi sürüyor.

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: 37’nci gün, Fırat Kalkanı Harekatı


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