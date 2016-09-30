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Fırat Kalkanı Harekatı 38’inci gününde sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38’inci gününde Özgür Suriye Ordusu'nun, Suriye’nin Çobanbey kasabası (RAİ) ile Azez ilçesi kırsalındaki ilerleyişi sürerken, Özgür Suriye Ordusu ile DEAŞ arasında çatışmalar devam ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı 38inci gününde sürüyor

30 Eylül 2016 08:52
Fırat Kalkanı Harekatı 38’inci gününde sürüyor - Tıkla İzle

Sabahın erken saatlerinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları ve ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ hedeflerini vurmayı sürdürürken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğini alan Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasında Azez-RAİ arasında çatışmalar sürüyor. Muhalif unsurlardan oluşan beş Özel Görev Kuvvet Grubu’nun güney istikametine ilerleyişi sürüyor. Çatışmaların sürdüğü RAİ ve Azez kırsalına sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan fırtına obüsleri ve ateş vasıtalarıyla sabah erken saatlerden itibaren bombalama başladı.

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı


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