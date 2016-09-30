Sabahın erken saatlerinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları ve ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ hedeflerini vurmayı sürdürürken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğini alan Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasında Azez-RAİ arasında çatışmalar sürüyor. Muhalif unsurlardan oluşan beş Özel Görev Kuvvet Grubu’nun güney istikametine ilerleyişi sürüyor. Çatışmaların sürdüğü RAİ ve Azez kırsalına sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan fırtına obüsleri ve ateş vasıtalarıyla sabah erken saatlerden itibaren bombalama başladı.

Mehmet Ali Dağ