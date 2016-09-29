TSK'dan yapılan açıklamada, “Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grubu’nun güney istikametindeki ileri harekatı saat 18.00 itibarıyla devam etmektedir.

Muhalif unsurlar tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneybatısındaki Tall Ar meskun mahallinde tekrar kontrol sağlanmış, ileri harekata devamla Ziyadiyah ve Gurur meskun mahalleri ele geçirilmiştir. Her iki bölgede de DEAŞ terör ile düşük yoğunluklu çatışmalar devam etmektedir. Kontrol altındaki bölgelerde mayın/EYP temizliği sürmektedir.

Rai doğusunda El Eyyübiyah meskun mahalli DAEŞ kontrolüne geçmiştir.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 4 muhalif şehit olmuş, 15’i de yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda ise zayiat ve hasar meydana gelmemiştir.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 104 meskun mahalde (yaklaşık 910 km2) kontrol sağlanmıştır.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 50 DEAŞ terör hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 158 adet FIRTINA ve 80 ÇNRA atışı yapılmıştır. (Toplam: 1469 hedefe 5675 atım)

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Hacı Küşah’ta tespit edilen üç hedef ateş altına alınarak, DEAŞ’a ait iki bina ile Doçka monteli bir araç imha edilmiştir.

Koalisyon güçleri tarafından Ziyadiyah bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör unsurlarına yönelik icra edilen hava harekatı sonucunda bir DEAŞ terör unsuru etkisiz hale getirilmiş, bir bina imha edilmiştir.

Koalisyona ait bir HIMARS bataryası ile Bab’ın 2 km güneybatısında bulunan, DEAŞ terör unsurlarınca kullanılan bir bina, 8 roket atılarak imha edilmiştir.

DEAŞ teröründen temizlenen bölgelerde, harekatın başlangıcından bugüne kadar Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 28 Mayın ve 989 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde 3 öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” denildi.

Musa Erdoğan

