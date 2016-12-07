Fırat Kalkanı Harekatının 106’ncı gününde sabah saatlerinde El-Bab Bölgesinde TSK’ya yönelik düzenlenen bombalı araç saldırısında 1 asker şehit olurken, 13 asker yaralandı.

Saldırıda yaralanan 13 asker ile şehit olan 1 asker Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey Sıhhi tahliye noktasında hazır bekletilen ambulanslarla Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden sınırdan alındı. 9 asker Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. 4 asker ile şehit askerin cenazesi ile Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Ali Dağ

KİLİS