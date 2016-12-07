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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit, 13 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı El-Bab Bölgesinde TSK’ya yapılan saldırıda yaralanan 9 asker Kilis'e, 1 şehit ve 4 yaralı asker ise Gaziantep'e getirildi.

Fırat Kalkanından acı haber: 1 şehit, 13 yaralı

07 Aralık 2016 11:45

Fırat Kalkanı Harekatının 106’ncı gününde sabah saatlerinde El-Bab Bölgesinde TSK’ya yönelik düzenlenen bombalı araç saldırısında 1 asker şehit olurken, 13 asker yaralandı.
Saldırıda yaralanan 13 asker ile şehit olan 1 asker Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey Sıhhi tahliye noktasında hazır bekletilen ambulanslarla Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden sınırdan alındı. 9 asker Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. 4 asker ile şehit askerin cenazesi ile Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Ali Dağ
KİLİS


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