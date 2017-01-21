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Fırında külçe saf alüminyum bulundu! Değeri 3,5 milyon TL

Aksaray’da bir ekmek fırınına operasyon düzenleyen polisin, nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 3,5 milyon TL değerinde külçe saf alüminyumun ele geçirdiği fırın sahibi yaşanan olayı anlattı.

Fırında külçe saf alüminyum bulundu! Değeri 3,5 milyon TL

21 Ocak 2017 15:41
Değeri 3,5 milyon TL - Tıkla İzle

Operasyon dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir ekmek fırınına yapılmış, ekmek fırınında nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan ve 3,5 milyon TL değerinde 1 külçe saf alüminyum ele geçirilmişti. Alüminyumun sahibi olan fırın çalışanı Y.Y. (34) gözaltına alınmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Olayın ardan bugün yaşananları anlatan fırının sahibi Salman Akpınar (37), "Y.Y. benim ocakçımdı. Yaklaşık 5-6 aydır sigortalı çalışan işimdi. Dün polis, Y.Y. kim diye baskın düzenlemiş. Her gün iş elbisesiyle birlikte geliyordu. Elinde de gösterdikleri malzemeyi getirmiş yanında. Hatta şuraya koymuş. Polis buradan buldu. Sonra çocuğu götürdü. Her gün normal rutin işine geliyordu. İş elbisesiyle birlikte geldi. Tabi haliyle fırında öyle bir malzeme çıkması bizi de şok etti. Hiç beklemediğimiz bir arkadaştı" dedi.
Gözaltına alınan fırın çalışanı Y.Y. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen alüminyum külçe incelenmek üzere İstanbul Atom Enerji Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Yasin Can
 


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