Şiddetli fırtına Osmancık’a bağlı Danişment köyünde ahırların ve evlerin çatılarını uçurarak kullanılamaz hale getirirken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Danişment köyünde Besicilik yapan İbrahim Kaçar “Fırtına ahırlarımızın çatılarını uçurdu. Hayvanlarımızın üzeri açık kaldı. Gece yağmur yağarsa eğer hayvanlar tamamen ıslanır. Fırtına, hayvanların yemliği olan bölümün çatısını uçurarak 10 metre uzağa komşunun bahçesine kadar götürdü. Allah’tan gelen afet ne diyebiliriz ki, bizi en çok sevindiren her hangi bir yaralanma ve can kaybının olmaması” dedi.

Öte yandan evinin çatısı fırtınada tamamen yıkılan Ümit Demirci ise, “Yağmur öncesi başlayan şiddetli fırtınanın geldiğinde ailemle birlikte evimizin önündeydik. Fırtına başladığını görünce zarar gelmemesi için eşime ve çocuklarıma eve girmelerini söyledim. Eve girmemizden kısa süre sonra büyük bir gürültü koptu. Büyük bir gürültü ile sallanan evimizin içinde ailece korku dolu anlar yaşadık. Fırtına sonrası şiddetli yağmur yağmaya başladığı için dışarı çıkamadık. Yağmurun dinmesi ile dışarı çıktığımızda ise evin çatısının uçtuğunu gördük, ne yapacağımızı bilemedik. Çocuklar durumu gördüğünde çok üzüldüler ve ağlamaya başladılar. Bir taraftan çocukları sakinleştirmeye çalışırken, diğer taraftan da olayın şokunu üzerimden atmaya çalışıyordum. Çok zor bir durumdu, Allah hiç kimseye böyle bir felaket vermesin” şeklinde konuştu.

Şiddetli fırtına ile çatılarda bulunan su ısıtıcı ve güneş enerji sistemleri uçarken, çatılardan savrulan kiremitlerin üzerine düşen araçlarda maddi hasarların yaşanan Danişment köyü Muhtar vekili Mehmet Danışkan, maddi hasarın ilgili makamlar tarafından tutanakla tespit edilmesinin ardından ortaya çıkacağını ifade etti.

İSMAİL KABAKDERE