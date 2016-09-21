Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Fırtına, evlerin ve ahırların çatılarını uçurdu

Fırtına, evlerin ve ahırların çatılarını uçurdu

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde şiddetli fırtına zarara yol açtı. Şiddetli fırtına Osmancık merkezde binalara zarar vererek can kaybına neden olurken, Osmancık’ın bazı köylerinde de maddi hasarlara yol açtı.

Fırtına, evlerin ve ahırların çatılarını uçurdu

21 Eylül 2016 12:17
Fırtına, evlerin ve ahırların çatılarını uçurdu - Tıkla İzle

Şiddetli fırtına Osmancık’a bağlı Danişment köyünde ahırların ve evlerin çatılarını uçurarak kullanılamaz hale getirirken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.  Danişment köyünde Besicilik yapan İbrahim Kaçar “Fırtına ahırlarımızın çatılarını uçurdu. Hayvanlarımızın üzeri açık kaldı. Gece yağmur yağarsa eğer hayvanlar tamamen ıslanır. Fırtına, hayvanların yemliği olan bölümün çatısını uçurarak 10 metre uzağa komşunun bahçesine kadar götürdü. Allah’tan gelen afet ne diyebiliriz ki, bizi en çok sevindiren her hangi bir yaralanma ve can kaybının olmaması” dedi.

Öte yandan evinin çatısı fırtınada tamamen yıkılan Ümit Demirci ise, “Yağmur öncesi başlayan şiddetli fırtınanın geldiğinde ailemle birlikte evimizin önündeydik. Fırtına başladığını görünce zarar gelmemesi için eşime ve çocuklarıma eve girmelerini söyledim. Eve girmemizden kısa süre sonra büyük bir gürültü koptu. Büyük bir gürültü ile sallanan evimizin içinde ailece korku dolu anlar yaşadık. Fırtına sonrası şiddetli yağmur yağmaya başladığı için dışarı çıkamadık. Yağmurun dinmesi ile dışarı çıktığımızda ise evin çatısının uçtuğunu gördük, ne yapacağımızı bilemedik. Çocuklar durumu gördüğünde çok üzüldüler ve ağlamaya başladılar. Bir taraftan çocukları sakinleştirmeye çalışırken, diğer taraftan da olayın şokunu üzerimden atmaya çalışıyordum. Çok zor bir durumdu, Allah hiç kimseye böyle bir felaket vermesin” şeklinde konuştu.

Şiddetli fırtına ile çatılarda bulunan su ısıtıcı ve güneş enerji sistemleri uçarken, çatılardan savrulan kiremitlerin üzerine düşen araçlarda maddi hasarların yaşanan Danişment köyü Muhtar vekili Mehmet Danışkan, maddi hasarın ilgili makamlar tarafından tutanakla tespit edilmesinin ardından ortaya çıkacağını ifade etti.

İSMAİL KABAKDERE 

Etiketler: osmancık, osmancık fırtına


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!